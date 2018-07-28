"العالم في قلب المملكة".. شعار الحج الذي اعتمدته وزارة الإعلام السعودية لهذا الموسم

أطلق مركز التواصل الحكومي التابع لوزارة الإعلام السعودية، الهوية الجديدة وشعار موسم حج هذا العام 1439هـ.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعلام ومدير عام مركز التواصل الحكومي الدكتور عبد الله بن أحمد المغلوث: إطلاق الهوية الجديدة يأتي ضمن الخطة الإعلامية الإستراتيجية الشاملة لموسم الحج، التي تشرف الوزارة على تنفيذها حالياً.

وأضاف: الهوية تهدف إلى تقديم الصورة المثلى للدور الإسلامي الرائد الذي تقوم به المملكة، وإبراز ما حققته من إنجازات حضارية في الحرمين الشريفين، فضلاً عما تقدمه لضيوف الرحمن من خدمات متكاملة ومتميزة، استشعاراً لعظم المسؤولية تجاه المسلمين في شتى بقاع العالم.

وأردف: تعتبر الهوية الجديدة إحدى المبادرات التي تقدمها وزارة الإعلام ضمن خطة الحج، وتستمد روحها من عظمة الزمان وقدسية المكان، اللذين تمثلهما فريضة الحج إلى بيت الله الحرام.

وتابع: تصميم الهوية من إعداد مجموعة من الشباب السعودي المبدع، وهو يعكس عدة معان ظاهرة وخفية، تبين ما في الحج من شعائر مقدسة ومعالم جليلة وغايات سامية.

وتابع: "التصميم الذي تضمنته الهوية الجديدة لحج هذا العام؛ يقدم الكعبة المشرفة كمربع في مركز الشعار، كدلالة على أنها قلب مكة المكرمة، التي هي قلب المملكة، والتي هي قلب العالم".

وتابع: ساعة مكة تظهر ضمن الشعار؛ من خلال الاستدارة ومربع المنتصف.

وقال "المغلوث": ركن الطواف في الحج يجسده الشعار، من خلال الخطوط نصف الدائرية حول المربع، ثمَّ تتجسد مركزية موقع مكة المكرمة من خلال الكعبة قبلة المسلمين، في الصورة الشاملة للشعار، التي تظهرها في قلب العالم.

وأضاف: كلمة "حج" تظهر في الشعار من خلال الخطوط المستديرة، موضحاً أنها في الأصل عبارة عن حرفي الحاء "الاستدارة الخارجية"، وحرف الجيم "الاستدارة الداخلية" بينما يمثل مربع الكعبة نقطة حرف الجيم.

وأردف: الشعار يعكس أيضا معنى استقبال المملكة الدائم للمسلمين من كل أقطار الأرض، من خلال إشارة الاستقبال "wifi" التي تظهر هذا المعنى، من خلال الأقواس العليا التي تشبه إشارة الاستقبال في شبكات الاتصال.

جدير بالذكر أن الهوية الجديدة للحج سيتم استخدامهما عبر المنصات الرقمية والمواقع الإلكترونية، وفي الصحف ووسائل الإعلام، ونشرها من خلال الرسائل الإعلامية والفيديوهات وفي المطبوعات وغيرها.

ومن المقرر إطلاق موقع إلكتروني يحمل الهوية الجديدة، ليكون مصدراً إعلامياً، مخصصاً لنشر أخبار وبيانات موسم حج 1439هـ، والتعريف بمبادراته، وما يتخلله من أنشطة وفعاليات.