السعودية تستضيف نهائي السوبر العالمي في الملاكمة

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية، اليوم الأحد، عن استضافة البلاد لنهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة، يوم 28 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ووفقًا لبيان منشور على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرياضة بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، "ستجمع المباراة التي تستضيفها مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، بين الملاكمين البريطانيين جورج جروفز، وكالم سميث، لفئة الوزن المتوسط".

وقام تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في العاصمة البريطانية لندن بتوقيع عقد العام الماضي مع شركة كوموسا المنظمة للبطولة، لاستضافة المملكة نهائي الملاكمة.

وسيتم طرح التذاكر للبيع أمام الجمهور خلال الفترة المقبلة خلال موقع البطولة العالمية.