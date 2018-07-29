قطاع البناء يزدهر بمنطقة درع الفرات بعد تطهيرها من الإرهاب

ساهمت الحاجة إلى السكن جراء ازدياد أعداد الوافدين والعائدين إلى المناطق المطهرة من الإرهاب شمالي سوريا، في إحياء وازدهار قطاع البناء بالمنطقة.

وساد مناخ من الأمن مناطق جرابلس والباب وأعزاز شمالي سوريا بعد تطهيرها من التنظيمات الإرهابية من قبل القوات التركية والجيش السوري الحر، في عملية "درع الفرات".

وعادت الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق مع عودة سكانها النازحين واللاجئين إلى منازلهم التي هجروها جراء الإرهاب.

وتوفر المجالس المحلية في تلك المناطق الاحتياجات الأساسية للسكان عبر إصلاح البنية التحتية كخطوط التيار الكهربائي والمياه والصرف الصحي، لتمكين السكان من مواصلة حياتهم بشكل مريح.

كما تستقبل المناطق المذكورة أعدادا كبيرة من النازحين من مناطق أخرى في سوريا بسبب الأمن الذي توفره، حيث نزح إليها عشرات الآلاف من الهاربين من هجمات النظام بوسط وجنوبي البلاد.

بيد أن توافد أكثر من مليون شخص إلى منطقة "درع الفرات"، جعل المنطقة تعاني مشكلة في السكن، ما أسهم في إحياء قطاع البناء لتلبية تلك الحاجة.

وأوضح رئيس المجلس المحلي لأعزاز، محمد حاج علي، أن المدينة حظيت بأهمية إستراتيجية لربطها الشرق والغرب بعد عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون.

وبيّن أن عدد سكان المنطقة زاد بنسبة 3 أضعاف بفضل توفر الأمن، مضيفا "القادمون من خارج المنطقة ساهموا في دعم اقتصادها، حيث افتتحوا محال تجارية، وزاد البناء وعمليات بيع وشراء الأراضي".

وأكد أن فرق البلدية تعمل بتفان من أجل عدم السماح بحصول عمليات بناء عشوائية، وأن المهندسين حريصون على أن يكون البناء منظم.

وأردف: "لم نواجه أية هجمات تضر بالمنطقة منذ عامين ونصف العام، وهذا ساهم في نمو قطاع البناء".

من جانبه، قال المهندس في بلدية أعزاز، مصطفى سالدون، إنهم يدرسون طلبات تلقوها من أجل البناء في المنطقة، مشددًا على أنهم يقومون بالكشف على المواقع المحددة في مشاريع البناء للنظر إن كانت مناسبة لخطط التطوير العمراني من عدمه.

بدوره، ذكر العامل في مجال البناء زكريا حامد، أن العديد من الأشخاص يؤمنون رزقهم عبر البناء.

أمّا متعهد البناء في جرابلس، محمود عريمي فقال: "يوميًا هناك وافدون إلى المنطقة، وحاليًا نقوم بتشييد مايقرب من 30 بناء، وإن شاء الله بعد إتمامها سننجز العديد من المشاريع الأخرى".

وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي، بينها الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش" الإرهابي في الفترة من أغسطس/آب 2016 وحتى مارس/ آذار 2017؛ ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي تمكنت قوات "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين(شمالي سوريا) بالكامل، من تنظيمي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش" الإرهابيين، بعد 64 يومًا من انطلاق العملية.