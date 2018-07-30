وزير سعودي: لا مجال لتسييس الحج ولا فرق بين الحجاج على أساس جنسياتهم

قال وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، اليوم الاثنين، إن فريضة الحج هي عبادة فقط، ولا مكان فيه لمناقشة الأجندات السياسية، وذلك خلال استقباله وفداً إعلامياً من دول عربية وأفريقية وآسيوية، في مكتبه بجدة، للحديث بشأن ترتيبات الحج لهذا العام.

وقال الوزير العواد: "نؤكد مراراً وتكراراً أن الحج فريضة للعبادة فقط، مصداقاً لقوله تعالى (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)".

وأضاف: "لا مجال لتسييس الحج باعتبار أن مناسكه عبادة يتوحد فيها المسلمون في لباس واحد ومكان واحد وعلى صعيد واحد، لا فرق بينهم في الألوان والجنسيات".

ولفت وزير الإعلام السعودي إلى أهمية مشروع "طريق مكة" في تسهيل إجراءات الحج للقادمين من كل دول العالم، بإكمال جميع إجراءاتهم في بلدانهم.

وقال إن المملكة العربية السعودية تخطط لتطبيق المبادرة بشكل دوري على البلدان الإسلامية في الأعوام القادمة، بعد تطبيقها هذا العام على حجاج ماليزيا وإندونيسيا، لتسهيل رحلة الحجاج إلى الأراضي المقدسة.

وأشار إلى أن مشروع "طريق مكة" هو أحد المبادرات التي يجري تنفيذها ضمن برامج التحول الوطني (2020)، تحقيقًا لرؤية المملكة (2030) للارتقاء بخدمات الحجاج.