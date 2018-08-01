كيف تتجسس إسرائيل على العالم؟

أعلنت منظمة العفو الدولية أن أحد موظفيها كان هدفاً للتجسس باستخدام برنامج تجسس إسرائيلي.

وأضافت المنظمة، الأربعاء، أن عدد التقنيات الإسرائيلية المستخدمة في التجسس على موظفي حقوق الإنسان ورجال المعارضة الكبار في الشرق الأوسط وغيره في ازدياد.

وقد صدر تقرير في 20 صفحة عن المنظمة يشير كيف تعتقد أن أحدهم اخترق جهاز هاتف أحد موظفيها عبر تطبيق الواتساب، في شهر حزيران/يونيو الماضي، بذريعة رسالة حول احتجاجات أمام السفارة السعودية في واشنطن.

وقالت المنظمة إنها تتبعت البرنامج الخبيث حتى وصلت إلى شركة NSO وهي شركة مراقبة إسرائيلية متورطة في عدد من عمليات اختراق الأجهزة.

وقال تقرير منظمة العفو الدولية إن المنظمة حددت ناشطة حقوقية في المملكة العربية السعودية، تم استهدافها بطريقة مماثلة لموظفها.

وقالت شركة Citizen Lab إنها عثرت على آثار لمحاولات قرصنة مماثلة مرتبطة بقطر أو السعودية، ملمحة إلى استخدام برامج التجسس الإسرائيلية في أماكن أخرى في الخليج العربي.

علماً أن أي استخدام محتمل للتكنولوجيا الإسرائيلية من قبل معارضين أو من السلطات في العالم العربي قد يثير أسئلة مربكة لكل من إسرائيل التي لا تزال تعتبر نفسها معقلاً للديمقراطية في المنطقة، وللحكومات التي لا تزال في حالة عداء مع الدولة العبرية.