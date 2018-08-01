متحدث الرئاسة التركية يلتقي ممثلي الأقليات في البلاد

التقى المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، ممثلي الأقليات المختلفة في البلاد.

وجرى الاجتماع مغلقا في مكتب الرئاسة في قصر "دولمة باهجة" في إسطنبول.

وقد تبادل قالن وجهات النظر مع الممثلين بشأن الأجندة الداخلية والخارجية لتركيا، فضلا عن بحث المواضيع التي تضمنها أجندة الممثلين في إطار التفاهم والحوار المتبادل.

ومن بين الممثلين المشاركين في الاجتماع، بطريرك الروم بارثولوميو، ونائب مطران البطريركية الأرمنية بتركيا، أرام أتاشيان، والحاخام الأكبر ليهود تركيا إسحق هاليفا، ونائب البطريركية السريانية، مور فليكسينوس يوسف جاتين، والزعيم الروحي لأرمن الكاثوليك بتركيا المطران لافون زكيان، ونائب بطريرك الكلدانيين فرانتشويس ياكان، ونائب بطريرك السريان الكاثوليك بتركيا أورخان تشانلي.

ومن المتوقع أن يصدر بيان من الرئاسة بشأن الاجتماع.

وأمس الثلاثاء، فند ممثلو الأقليات الدينية في تركيا ادعاءات حول تعرضهم لضغوط في البلاد.

وقال الممثلون في بيان مشترك صادر عنهم: "نحن ممثلو الأقليات المختلفة نمارس اعتقادنا ونؤدي شعائرنا الدينية بحرية وفقا لتقاليدنا. البيانات التي تدّعي تعرضنا لضغوط لا أساس لها من الصحة".