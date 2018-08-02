بعد تهديدات دمشق.. الفصائل في إدلب تتوحد في كيان واحد

أعلنت فصائل مسلحة من المعارضة السورية من العاملة في محافظة ادلب شمال غرب سوريا الاربعاء، تشكيل "الجبهة الوطنية للتحرير" تزامناً مع تهديدات النظام السوري بالهجوم على هذه المنطقة وللوقوف جبهة واحدة ضد ذلك.

هذا وتسيطر هيئة تحرير الشام، على القسم الاكبر من محافظة ادلب، في حين تسيطر على الجزء الباقي مجموعة من الفصائل ازداد عدد عناصرها خلال الفترة الاخيرة بعد أن خرجت اليها الفصائل التي رفضت البقاء في مناطق سيطرت عليها قوات النظام.

وقد أعلن النقيب ناجي ابو حذيفة الناطق الرسمي باسم الائتلاف الجديد "الجبهة الوطنية للتحرير" لوكالة فرانس برس، ان احد اهداف تشكيل هذا الائتلاف "التصدي لكافة محاولات النظام للتقدم تجاه المناطق المحررة"



وتشكلت "الجبهة الوطنية للتحرير" من فصيل يحمل الاسم نفسه وبات يحمل اسم الائتلاف، و"جبهة تحرير سوريا" (التي تضم في صفوفها حركة احرار الشام ونور الدين زنكي)، و"جيش الاحرار" الفاعل في منطقة ادلب وكان في السابق متحالفا مع هيئة تحرير الشام، و"الوية صقور الشام" و"تجمع دمشق".

وفي حديث الى الصحافة الروسية اعلن رئيس النظام السوري بشار الاسد قبل ايام ان محافظة ادلب باتت الأن هدفه من دون ان تكون الهدف الوحيد.

إلا ان العديد من الخبراء يعتبرون ان المناطق السورية المجاورة للحدود مع تركيا تعتبر مناطق نفوذ لانقرة التي تدعم فصائل عدة في محافظتي ادلب وحلب حيث نشرت مراكز مراقبة.

في المقابل تسعى موسكو الى التخفيف من حدة التوتر واستبعدت الثلاثاء حصول هجوم على ادلب "في الوقت الحاضر".