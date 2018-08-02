تفكيك شبكة مافيا عراقية حاولت ابتزاز مصارف لبنانية

تمكن الأمن الوطني اللبناني من الكشف عن شبكة عراقية قامت بترويج أخبار كاذبة بهدف التشويش على القطاع المصرفي في لبنان والحصول على أموال مزعومة لأشخاص متوفين.

فقد أعلن رئيس جمعية المصارف في لبنان جوزيف طربيه، الخميس، في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر الجمعية، في بيروت، أن "عددا من المصارف تعرض لحملات افتراء واضحة، استخدمت بها بعض وسائل الإعلام في العراق" وأنها كانت"تعمل على الابتزاز والنيل من قطاعنا المصرفي".

وقد نشر أعضاء الشبكة أخبارا ومعلومات في الإعلام العراقي يدعون فيها ملكيتهم لمستندات عن أرصدة لهم ولأشخاص متوفين، بمليارات الدولارات في بنوك لبنانية.

وكان مدير الأمن العام اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، أعلن الثلاثاء الماضي، أن عملية مشتركة مع السلطات العراقية، أسفرت عن اكتشاف شبكة مقرها العراق، استهدفت القطاع المصرفي اللبناني، وحاولت ابتزاز أموال من البنوك.

وكشفت السلطات اللبنانية، أن مافيا عراقية حاولت الحصول على أموال يقال إن النظام في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، أودعها في المصارف اللبنانية بمليارات الدولارات بأسماء أشخاص توفوا أو انقطعت أخبارهم.

وشدد إبراهيم، في تصريحات صحفية، على ضرورة معرفة من يقف وراء هذه العصابة، "لا سيما أن خسائر القطاع المصرفي، بسبب هذه الشائعات قد تصل إلى مليار دولار".

ولم يشر المسؤول الأمني إلى صرف بنوك لبنانية لأموال وودائع بناء على وثائق مزورة قدمها أعضاء العصابة أو لا.

وزاد: "الأفراد الذين ألقي القبض عليهم، عراقيون.. والأمن العام ظل يتابع القضية لأكثر من عام حتى تم اكتشاف مروجي هذه الشائعات".

وتقول السلطات اللبنانية إنها فتحت تحقيقاتها في الملف منذ فبراير/شباط الماضي، بعد إلقاء القبض على مواطن عراقي قدم إلى لبنان وبحوزته مستندات مزورة لإثبات ملكيته لودائع في بنوك لبنانية.

كذلك، تم ضبط حالات مشابهة جرت مع أكثر من مصرف لبناني، تدعي وجود ودائع تعود لنظام الرئيس السابق صدام حسين، بأسماء أشخاص عاديين.

وبحسب التقرير، وصل أشخاص عراقيون إلى بيروت في أغسطس/ آب 2017، حاملين مستندات يقولون إنها تثبت وجود 400 مليون دولار، عائدة لهم في مصارف لبنانية، وحاولوا توكيل محامين لبنانيين للمطالبة بحقوقهم، مؤكدين أنها وُضعت في مصرفين لبنانيين كبيرين عام 1999.