ظهور أحد أضخم أسماك القرش في العالم في البحر الأحمر

أعلنت جمعية معنية بالإنقاذ وحماية البيئة في مصر، مساء الأربعاء، ظهور "قرش الحوت"، وهو من أضخم أنواع أسماك القرش، في المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، شمال شرقي البلاد.

وأفادت جمعية الإنقاذ البحري وحماية البيئة في البحر الأحمر (غير حكومية)، في بيان، بظهور "قرش الحوت" جنوب مدينة الغردقة على البحر الأحمر.

وقال رئيس الجمعية، حسن الطيب، إنه تلقى إخطارًا من غواصين وأصحاب لانشات (زوارق) سياحية يفيد برصد "قرش الحوت" في المياه الإقليمية.

وأوضح أن "قرش الحوت، كائن بحري مسالم وصديق للإنسان وليس خطرًا على الإطلاق، وهو من الكائنات البحرية المهددة بالانقراض".

وأضاف أنه سيتم مراقبة تحركاته، حتى لا يعتدى عليه صيادون، ويكون في مأمن من الصيد الجائر.

ويبلغ طول هذا النوع من القرش حوالي 13 مترًا ووزنه 22 طنًا.

وينتمي إلى فصيلة القروش، لكنه يتغذى على أغذية الحيتان (عوالق وأسماك صغيرة)، وله ضخامة حجم الحوت، ولذلك يعُرف باسم "قرش الحوت".

وهو يعيش في المحيطات الاستوائية والدافئة، ويفضل البحار المفتوحة، ويتميز بكونه أليف (غير مفترس)، حسب تقرير سابق للمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بمصر (حكومي).

ويتكرر ظهور "قرش الحوت" سنويا، بحسب المعهد، خاصة فى بداية فصل الربيع فى شمال البحر الأحمر، وخلال فترة الصيف في المنطقة الجنوبية لمصر.