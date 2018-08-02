مسؤولة أممية: ملايين اليمنيين يأكلون وجبة فقط كل يومين

قالت مسؤولة في الأمم المتحدة، إن ملايين اليمنيين يعتمدون على وجبة واحدة من الأكل، كل يومين.

جاء ذلك في تصريحات لمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ليز جراندي، نشرت على الموقع الإلكتروني للمنظمة الأممية، اليوم الخميس.

وأوضحت جراندي أن" 8.4 ملايين من اليمنيين، لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم القادمة، وأن غالبيتهم يأكلون مرة واحدة كل يومين".

وأضافت أنه "لا يتوفر أيضًا لكثير من الأسر اليمنية سوى وجبتين كل أسبوع".

وحذرت المنسقة الأممية، من آثار القصف الجوي على أنظمة المياه والصرف الصحي في محافظة الحديدة (غرب). مشيرة إلى وجود إصابات بمرض الكوليرا في المحافظة.

وأردفت "لدينا شركاء شجعان على الخطوط الأمامية يفعلون كل ما يمكن لمنع تفشي الكوليرا والاستعداد والاستجابة للوباء إذا حدث".

ومضت بالقول، إن "الأزمة الإنسانية في اليمن هي الأكبر في العالم، والعملية الإنسانية هناك هي الأكبر في العالم أيضًا".

وأشارت إلى أن "75 % من كل المدنيين في اليمن، يعتمدون على شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية، وهي نسبة لا توجد بأي دولة أخرى في العالم".

وشددت على أنه قد حان الوقت لأن توقف الأطراف المتصارعة الأعمال القتالية، وتجد سبيلًا للتحرك قدمًا، وحلًا سياسيًا.

ومنذ أكثر من 3 أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي الحوثي، من جهة أخرى.