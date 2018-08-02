وفد قيادة حماس الخارج يصل قطاع غزة برئاسة العاروري

وصل قطاع غزة، مساء الخميس، وفد من حركة حماس من خارج فلسطين برئاسة صالح العاروري، نائب رئيس الحركة عبر معبر رفح البري.

وأفادت مصادر صحفية، أن وفدا من قيادات حركة حماس في الخارج، وصل إلى قطاع غزة برئاسة نائب المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وعضوية كلا من موسى أبو مرزوق وعزت الرشق وحسام بدران".

وهذه المرة الأولى التي يزور فيها "العاروري" و"الرشق"، و"بدران" قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن وفداً قيادياً من الضفة الغربية وخارج فلسطين سيصل قطاع غزة اليوم الخميس.

وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم الحركة، في تصريح لصحيفة الرسالة (تابعة لحماس): "الوفد سيصل غزة للتشاور في قضايا تهم شعبنا الفلسطيني وعلى رأسها تحقيق الوحدة الوطنية والمصالحة وإنهاء حصار غزة".

ووجّه برهوم، شكره لـ"الجهود التي بُذلت -وما زالت- من أجل إنهاء الحصار عن غزة، خصوصاً الجهود المصرية، في التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني والوصول للمصالحة على قاعدة تطبيق ما تم الاتفاق عليه مسبقاً".

وأكد حرص حركته "على وحدة الشعب وإنجاح كل الجهود وعلى رأسها الجهود المصرية في تحقيق المصالحة على قاعدة الشراكة الوطنية والاتفاقات السابقة خصوصًا اتفاق القاهرة 2011 ومخرجات لقاء بيروت 2017".

وبيّن أن رغبة حماس تتمثل "بالوصول مع الفصائل كافة إلى نظام سياسي واحد يشمل الكل الوطني".