الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا على الحدود الشرقية مع غزة خلال مشاركته بمسيرات "العودة"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، عن وفاة شاب فلسطيني، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مشاركته بمسيرات "العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة في بيان صحفي، إن الشاب الفلسطيني يحيى ياغي (25 عاما)، توفي جراء تعرضه لرصاص إسرائيلي، شرق مدينة غزة.

كما أعلن القدرة عن إصابة 120 فلسطينيا، بجراح مختلفة وبالاختناق، جرّاء استهداف الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين السلميين قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل.

وتوافد فلسطينيون، مساء اليوم الجمعة، نحو مخيمات "العودة" المُقامة على طول السياج الحدودي الفاصل بين شرقي القطاع وإسرائيل، للمشاركة بفعاليات "مسيرات العودة" السلمية.

ومع وفاة ياغي، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قضوا منذ بداية المسيرات، نهاية مارس/آذار الماضي، إلى 156، فيما أصيب الآلاف بجراح مختلفة.