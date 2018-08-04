الحوثيون: هجوم بطائرات مسيّرة استهدف قاعدة جوية سعودية

أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، اليوم السبت، شن هجوم جوي بطائرات مسيَرة، استهدف "قاعدة الملك خالد الجوية" في مدينة "خميس مشيط" جنوبي المملكة السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل، إن "سلاح الجو المسيّر، شن هجوماً جوياً على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بطائرة قاصف 1".

ولم تورد القناة مزيد من التفاصيل، كما لم يصدر أي تعليق من الجانب السعودي أو التحالف العربي، حول الحادث حتى اللحظة.

وبدأت الجماعة المسلحة خلال الآونة الأخيرة، بشن هجمات بواسطة طائرات صغيرة دون طيار، تحمل قنابل متفجرة، تقول الجماعة إنها صُممت محلياً، تستهدف أهداف عسكرية ومدنية في أراضي المملكة.

ودرجت الجماعة خلال الأعوام الثلاثة منذ بدء الحرب في 26 مارس/آذار 2015 على قصف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة المدى.

لكن غالباً ما تنتهي تلك الهجمات الصاروخية بإحباطها من قِبل منظومة الدفاع الجوية (الباتريوت) السعودية.