الرئاسة الفلسطينية تشير إلى وجود مؤامرة لتصفية وكالة الغوث "الأونروا"

قالت الرئاسة الفلسطينية، إن "المؤامرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية لا تزال مستمرة، وذلك بعد تسريبات لمجلة، فورين بوليسي، عن خطة أمريكية لإنهاء عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)".

جاء ذلك في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن الرئاسة، اليوم السبت.

وأوضح البيان أنه "تم الكشف عن وجود رسائل البريد الالكتروني الداخلية لمستشاري البيت الأبيض، والتي دعا فيها جاريد كوشنر (صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه) للتخلص من وكالة (الأونروا)".

وأضاف البيان أن هذه الخطوات "تأتي لإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، وتكشف ما حذر منه الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس من خطورة ما أطلقت عليه الإدارة الأمريكية صفقة القرن الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وتجريد شعبنا من كامل حقوقه المشروعة".

و"صفقة القرن" تسمية متداولة إعلاميًا لمساعي واشنطن لإنهاء القضية الفلسطينية، وتتضارب الأنباء عن بنود هذه الصفقة، التي جرى الحديث عدة مرات عن اقتراب موعد إعلانها، ثم يتم تأجيل ذلك.

وفي عددها الصادر اليوم، نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية المعلومات التي تحدثت عنها الرئاسة الفلسطينية.

واعتبرت الرئاسة في بيانها أن "ثبات القيادة الفلسطينية، وصمود أبناء شعبنا سيفشل كل المؤامرات لإنهاء القضية الفلسطينية تحت مسميات مزيفة".

وأكدت أن قضية اللاجئين هي "إحدى قضايا الحل النهائي، التي لن تحل إلا من خلال المفاوضات".

وجمدت الولايات المتحدة نصف المساعدات السنوية التي تقدمها إلى الأونروا والمقدرة بـ300 مليون دولار، لم يدفع منها سوى 70 مليون دولار فقط، حسب الوكالة الأممية.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية، من "محاباة البعض للمخططات الأمريكية والإسرائيلية الهادفة إلى تحويل القضية الفلسطينية من قضية شعب يسعى للحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة إلى قضية إنسانية".

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن الدولي، لـ"الوقوف عند مسؤولياته، وفرض إرادته لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية".

وطالبتهم كذلك بـ"إيقاف أي محاولات لتصفية قضية اللاجئين عبر إنهاء وكالة الغوث التي أُنشئت بقرار أممي لمتابعة أوضاع اللاجئين ولن ينتهي دورها إلا بحل هذه القضية حلا عادلا وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وتطالب مبادرة السلام العربية، التي أقرها العرب في قمتهم التي انعقدت ببيروت عام 2002، بانسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وحل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين استناداً إلى قرار الأمم المتحدة 194.

وقاطعت السلطة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بعد قرار ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال.