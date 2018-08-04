السعودية تستأنف شحن النفط عبر مضيق باب المندب

تعتزم السعودية استئناف شحن النفط عبر مضيف باب المندب بعدما أوقفت الشحنات مؤقتا في أعقاب هجمات للمتمردين الحوثيين في اليمن.

نقلت وكالة الأنباء الحكومية السعودية عن وزير الطاقة خالد الفالح قوله إن شحن النفط عبر المضيق الضيق الذي يربط بين خليج عدن والبحر الأحمر سوف يستأنف اليوم السبت.

وأضاف الفالح أن التحالف الذي تقوده السعودية، والذي يقاتل الحوثيين المدعومين من إيران منذ مارس / أذار 2015، اتخذ "خطوات لازمة" لضمان أمن الشحنات، دون أن يوضح.

كانت شركة النفط الحكومية السعودية أوقفت شحنات النفط في 26 يوليو / تموز الماضي بعدما أطلق الحوثيون النار على ناقلتي نفط، ما تسبب في ضرر طفيف بإحداهما.

جدير بالذكر أن عرض مضيق باب المندب يصل إلى نحو 30 كيلومترا فقط.