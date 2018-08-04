القوات الأممية تعود للتمركز على الحدود السورية الجنوبية

استأنفت قوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الأممية والعاملة على الحدود الفاصلة بين سوريا والجولان المحتل من قبل إسرائيل، دورياتها بعد انقطاع دام أكثر من 4 سنوات، على خلفية الصراع السوري.

وقد قامت تلك القوات بدورية للمرة الأولى منذ عام 2014 في نقطة عبور رئيسية بين مرتفعات الجولان السورية والجزء المحتل بعد التنسيق مع روسيا وإسرائيل وسوريا وفق ما أعلن متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة.

وكانت دورية الخميس في نقطة عبور القنيطرة هي الأولى منذ انسحاب قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في عام 2014 بعد سيطرة مقاتلين من المعارضة السورية على المنطقة.

واستعادت قوات النظام السوري بدعم روسي إيراني قوي في الأسابيع الماضية الأراضي القريبة من مرتفعات الجولان.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق إن "الدورية إلى نقطة عبور القنيطرة هي جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها القوة للعودة بشكل متزايد إلى منطقة فض الاشتباك".

وأكد حق قيام قوات النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية بدوريات "متزامنة" في المنطقة.

وبعد إعلان الجيش الروسي الخميس أنه يعتزم إقامة ثمانية مراكز مراقبة عسكرية في الجولان، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة إن أي وجود عسكري روسي سيكون "منفصلا ومتميزًا عن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك".

وتسعى الأمم المتحدة إلى إعادة القوة بكامل عديدها إلى الجانب السوري.

وقد قامت القوة بأكثر من 30 دورية في الأجزاء الشمالية والوسطى من منطقة فض الاشتباك منذ أن استأنفت أنشطتها على الجانب السوري في شباط/فبراير.