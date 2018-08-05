حريق ضخم يلتهم 200 محل تجاري في سوق أثري بمدينة أربيل العراقية

التهم حريق كبير اندلع في سوق تجاري قديم وسط مدينة أربيل بإقليم شمالي العراق، أكثر من مئتي محل تجاري.

وبحسب وكالة "الأناضول"، فإن فرق الدفاع المدني تواصل العمل حتى ظهر اليوم الأحد على إطفاء الحريق الذي نشب مساء أمس السبت في سوق (القيصرية) الأثري ولا يزال مستمرا في عدد من محال السوق.

وقال بيوار زيدي المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بتصريح صحفي، إن سبب الحريق هو ماس كهربائي.

وأوضح ان الحريق ألحق أضراراً مادية في السوق دون وقوع خسائر بشرية.

وأضاف ان فرق الاطفاء لا تزال حتى الساعة 12 بتوقيت غرينتش تواصل مهامها للسيطرة على الحريق غير المسبوق.

وأشار زيدي إلى أن سبب انتشار الحريق يعود الى سرعة اشتعال البضائع والمواد الموجودة في تلك المحال من عطورات وألبسة.

وسوق (القيصرية) الأثري، يقع وسط مدينة أربيل بالقرب من قلعة أربيل التاريخية وهو واحد من ابرز المعالم الاثرية في العراق.