لأول مرة... مصر تسمح بتوريد الغاز إلى غزة

أعلنت الهيئة العامة للبترول التابعة لوزارة المالية الفلسطينية، في غزة، اليوم الأحد، سماح مصر بشكل رسمي، دخول كميات من الغاز المنزلي إلى القطاع، عبر معبر رفح البري (جنوب).

وتعد هذه المرة الأولى على الإطلاق، التي تورد فيها مصر، الغاز المنزلي، لقطاع غزة.

وقال خليل شقفة، مدير الهيئة، للأناضول: "تم السماح رسمياً بدخول 250 طنا من الغاز، إلى قطاع غزة".

وذكر شقفة أن السماح بدخول تلك الكمية، يأتي ضمن "فترة تجريبية إلى حين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، لإدخال الغاز المصري إلى غزة بشكل يومي".

وأشار أن سعر كيلو الغاز المصري، لن يشهد تغييراً مقارنة بسعر الغاز الإسرائيلي والبالغ 5 شواقل (1.35 دولار).

يأتي ذلك، بالتزامن مع منع السلطات الإسرائيلية، الخميس الماضي، دخول المحروقات (بينها الغاز)، إلى غزة، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، بعد أسبوعين من إغلاقه والسماح بدخول المواد الغذائية والطبية فقط.