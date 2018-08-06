الأمم المتحدة تدين هجمات النظام في إدلب وتطالب بحماية المدنيين

أدانت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، الهجمات التي تشنها قوات النظام السوري والقوى المتحالفة معه في إدلب شمال غربي سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة "فرحان حق" بالمقر الدائم للمنظمة الدولية بنيويورك.

وقال حق إن "الأمم المتحدة تدين الهجمات في إدلب وتطالب بضرورة حماية المدنيين".

من جهة أخرى، عبر حق عن قلق الأمم المتحدة إزاء نزوح الأهالي من منطقة البادية المحاذية للحدود مع الأردن جنوب شرق سوريا، قائلاً: "نحن قلقون جدا إزاء نزوح ما يراوح بين 45 ألف و50 ألف شخص في الركبان على الحدود السورية الأردنية".

وتابع: "80% من هؤلاء النازحين هم من النساء والأطفال".