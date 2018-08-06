التحالف العسكري في اليمن عقد اتفاقات مع تنظيم القاعدة

كشفت صحيفة الأسوشيتد برس أن التحالف العسكري الذي تقوده السعودية قد عقد اتفاقيات سرية مع مقاتلي تنظيم القاعدة، ودفع المال لبعضهم لقاء مغادرتهم المدن والبلدات الرئيسية التي كانت تحت سيطرتهم في اليمن وترك آخرين ينسحبون بكامل أسلحتهم وعتادهم والأموال.

جاء ذلك في تحقيق أجرته الصحيفة بالاستناد إلى تقارير ومقابلات في اليمن مع عشرين مسؤولا، بما فيهم ضباط أمن يمنيين وقادة ميليشيات ووسطاء قبليون وأربعة من أعضاء تنظيم القاعدة. وتحدث الجميع، سوى قلة منهم، شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفا من الانتقام.

واعتاد التحالف خلال العامين المنصرمين، القول إنه حقق انتصارات حاسمة دفعت مقاتلي القاعدة إلى الانسحاب من مواقعهم وحطمت قدراتهم على مهاجمة الغرب؛ في حين أن العديد من هذه الانتصارات تحقق دون إطلاق رصاصة واحدة.

وقد أتاحت هذه المساومات والتحالفات لمقاتلي القاعدة بالبقاء للقتال ليوم آخر والمخاطرة بتعزيز واحد من أخطر فروع شبكة الإرهاب التي نفذت هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول. كما جند التحالف المئات من مقاتلي القاعدة للانضمام إلى قواته.

المشاركون الرئيسيون في عقد هذه الاتفاقيات قالوا إن الولايات المتحدة على علم بهذه الترتيبات وأنها أوقفت أي هجمات بطائرات الدرون عند انسحاب مقاتلي القاعدة على مرأى من الجميع.

واتهمت فصائل مدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل معظم الجماعات المسلحة في اليمن، باختطاف أو قتل منتقديها.

وتعكس الصفقات التي كشفتها الأسوشيتد برس المصالح المتناقضة للحربين المستعرتين في هذا الركن الجنوبي الغربي من شبه الجزيرة العربية.

في واحدة من الحربين، تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها العرب خاصة الإمارات العربية المتحدة بهدف القضاء على المتطرفين المعروفين باسم تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب. لكن المهمة الأكبر هي كسب الحرب الأهلية ضد الحوثيين المدعومين من إيران. في تلك المعركة، تقف القاعدة إلى جانب التحالف وبالتالي إلى جانب الولايات المتحدة.

وقد أرسلت الولايات المتحدة للتحالف أسلحة بمليارات الدولارات لقتال الحوثيين، كما زودت طائرات أمريكية طائرات التحالف الحربية بالوقود جوا.

ومع ذلك، لا تمول الولايات المتحدة التحالف ولا يوجد دليل على أن أموالا أمريكية ذهبت إلى مسلحي القاعدة.

كبير محللي الشؤون العربية في مؤسسة جيمس تاون الاستخباراتية الأمريكية المتخصصة في قضايا الإرهاب، مايكل هورتون، قال: "الجيش الأمريكي يدرك بوضوح أن الكثير مما تقوم به الولايات المتحدة في اليمن يساعد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، هناك قلق كبير حيال ذلك"، وأضاف "لكن دعم التحالف ضد ما ترى واشنطن أنه توسع إيراني بات أولوية على محاربة القاعدة أو حتى تحقيق الاستقرار في اليمن."

وخلصت أسوشيتد برس إلى أن قادة الميليشيات الذين يحصلون على تمويل من التحالف يجندون مسلحين بالقاعدة والذين يعتبرون مقاتلين استثنائيين أو مقاتلين كانوا حتى وقت قريب للغاية أعضاء في التنظيم.

المستشار السابق لحكومة محافظة تعز اليمنية، عبد الستار الشمري، قال إنه يعرف بوجود تنظيم القاعدة منذ البداية وأخبر القادة بعدم تجنيد أحد من عناصره. وأضاف "كان ردهم: سنتحد مع الشيطان لمواجهة الحوثيين."

ورغم وضع قائد ميليشيا في تعز، يعرف باسم أبو العباس، على قائمة الولايات المتحدة للإرهاب لصلته بالقاعدة العام الماضي، لكنه لا زال يتلقى أموالا من دولة الإمارات لدعم الميليشيا التي يقودها والتي تحمل نفس الاسم، حسبما قال مساعده عادل العزي لأسوشيتد برس.

ورفض العزي اتهامات واشنطن، ونفى أي ارتباط للميليشيا بالإرهاب.

وبعد تصريحات العزي بوقت قصير، شاهدته أسوشيتد برس في اجتماع مع قيادي معروف بالقاعدة.

قيادي آخر في تعز، وهو عدنان رزيق، حصل على 12 مليون دولار من الرئيس اليمني لدعم قواته وهو معروف بأنه من قادة القاعدة وكذلك أقرب مساعديه.

وقال مسؤول أمريكي بارز لصحفيين في القاهرة في وقت سابق هذا العام إن الولايات المتحدة تعلم بوجود عناصر من تنظيم القاعدة بين صفوف القوات التي تقاتل الحوثيين. وأضاف المسؤول، الذي تحدث بشرطة عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للصحفيين، "لأن أعضاء بالتحالف يدعمون ميليشيات يقودها إسلاميون متشددون، من السهل للغاية على القاعدة أن تدمج نفسها في هذا الخليط."

ونفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أي تعاون من جانبها مع القاعدة.

وقال المتحدث باسم البحرية الكومودور شن روبرتسون في بريد إلكتروني: "منذ بداية 2017 نفذنا أكثر من 140 غارة جوية للقضاء على قادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وتعطيل قدرتها على استخدام المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة لتجنيد وتدريب وتخطيط عمليات ضد الولايات المتحدة وشركائنا في جميع أنحاء المنطقة."

وأضاف "شركاؤنا الإقليميون لديهم سجل حافل في السعي الحثيث لاجتثاث المنظمات الإرهابية وحرمانهم من الملاذات الآمنة في اليمن ووزارة الدفاع ليس لديها أي سبب للشك في عزمهم."

في أوائل عام 2016، انسحب تنظيم القاعدة من مدينة المكلا الساحلية جنوب اليمن وسبع مديريات في محافظة أبين، بموجب اتفاقات تم التوصل إليها مع الإمارات، وفقا لخمسة مسؤولين عسكريين وأمنيين وحكوميين وأربعة وسطاء قبليين شاركوا في اتفاق ترتيب أبين.

وتضمنت تلك الاتفاقية بندا ينص على ضم عشرة آلاف من رجال القبائل المحليين -بما في ذلك 250 من مقاتلي القاعدة- إلى الحزام الأمني​، القوة اليمنية المدعومة من الإمارات في المنطقة، كما قال أحد مفاوضي القاعدة وقياديين في الحزام الأمني.

وكشف تقرير للأسوشيتيد بريس أن اتفاق الانسحاب في فبراير/شباط من بلدة السعيد في محافظة شبوة ذهب إلى أبعد من ذلك. ووعد التحالف بدفع رواتب لعناصر القاعدة الذين تخلوا عن التنظيم، وفقا لقائد الأمن في شبوة عوض الدهبول، ومسؤولين حكوميين.

وقال الدهبول إن نحو 200 من أعضاء القاعدة حصلوا على مبالغ مالية. ولم يعرف المبلغ المحدد، لكنه قال إنه تم تسليم 100 ألف ريال سعودي (26 ألف دولار) إلى أحد قادة القاعدة بحضور قادة إماراتيين.

وقال الوسيط ومسؤولان إن آلاف المقاتلين القبليين بينهم عناصر في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب سينضمون أيضا إلى ميليشيا شبوة التي تمولها الإمارات.