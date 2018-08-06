السعودية تستدعي سفيرها من كندا وتجمد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية معها

استدعت المملكة العربية السعودية، فجر الاثنين، سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض "شخصًا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية ما اعتبرته الرياض "تدخلًا صريحًا وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".

جاء ذلك بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية السعودية، ونشرت نصه وكالة الأنباء السعودية (واس/رسمية).

بيان الوزارة جاء ردًا على ما صدر الخميس الماضي، عن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، وسفارة بلادها لدى الرياض، بشأن ما أسمته "نشطاء المجتمع المدني" الذين تم إيقافهم بالمملكة، وحث السلطات للإفراج عنهم فوراً.

وحسب الوكالة السعودية، أكدت الخارجية، أن "هذا الموقف السلبي والمستغرب من كندا يُعد ادّعاءً غير صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة، وأنه لم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة".

وذكرت أن "إيقاف المذكورين تم من قبل الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة التي كفلت لهم حقوقهم المعتبرة شرعاً ونظاماً ووفرت لهم جميع الضمانات خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة".

كما أكدت الوزارة بأن "الموقف الكندي يُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول".

واستطردت "ويعد ذلك تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة".

وأشار البيان، أن السعودية "عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادتها".

الخارجية عبرت عن استهجانها للبيان الصادر عن الجانب الكندي، واعتبرته "مؤسفا جدا، لما ورد فيه من عبارة الإفراج فورًا وهو أمر مستهجن، وغير مقبول في العلاقات بين الدول".

واختتم البيان السعودي، بالإعلان عن استدعاء سفير المملكة في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي لدى الرياض "شخصاً غير مرغوب فيه، وعليه مغادرة المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة".

كما أعلن البيان "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

وكانت وزيرة الخارجية الكندية، فريلاند، قالت في تغريدة لها الخميس الماضي إن كندا "منزعجة للغاية من اعتقال سمر أخت المدون السعودي المعتقل رائف بدوي من قبل السلطات السعودية الأسبوع الماضي"

ودعت الوزيرة، وكذلك سفارتها لدى الرياض، السلطات السعودية "للإفراج الفوري عن كل من رائف وسمر".