بالأرقام.. حالات الاعتقال والتغييب القسري في سوريا للشهر الماضي

شهدت سوريا ما لا يقل عن 647 حالة اعتقال تعسفي في تموز/ يوليو الماضي، 65 بالمئة منها كانت على يد قوات النظام وميليشياته الطائفية.

فقد ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الشهري الخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي في سوريا، أنه تم تسجيل 419 حالة من حالات الاعتقال التعسفي في تموز/ يوليو الماضي ارتكبها النظام السوري، وأن بين تلك الحالات 36 طفلاً و51 سيدة.

بينما سجلت الشبكة 66 حالة على يد مسلحي تنظيم "ب ي د" الإرهابي، بينها 14 طفلا و16 سيدة، و37 حالة اعتقال تعسفي على يد تنظيم داعش بينها أربعة أطفال وسبع سيدات. كما وثق التقرير 52 حالة اعتقال على يد هيئة تحرير الشام بينها طفلان و73 حالة بينها ثلاثة أطفال وخمس سيدات على يد فصائل في المعارضة المسلحة.

وأشار التقرير إلى توزع حالات الاعتقال التعسفي حسب المحافظات، حيث تصدرت محافظة حلب بقية المحافظات بـ 122 حالة.

وطالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات رقم 2042 و2043، والقرار رقم 2139 القاضي بوضع حد للاختفاء القسري.

وأكد التقرير أن النظام السوري مسؤول عما لا يقل عن 87 % من حصيلة الاعتقالات التعسفية، علماً أنه من شبه المستحيل على عائلات الضحايا تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة، في حين تمارس جميع القوات المتحالفة مع النظام السوري (الميليشيات الإيرانية حزب الله اللبناني وغيرها) الاعتقال والتعذيب والإخفاء القسري.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام السوري إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.

وأغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري، إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي دون أي رقابة قضائية من الجهات الحكومية.