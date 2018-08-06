جهاز الموساد الإسرائيلي يفتح باب التوظيف

كثيرون من الشباب يحلم بأن يكون عميلاً سرياً تابعاً لجهاز مخابرات عالمي مثل أولئك الذين نراهم في الأفلام.

والواقع أن أجهزة المخابرات العالمية تحتاج موظفين مثلها مثل أي دائرة حكومية أخرى. الفرق الوحيد هو شروط الانتساب وامتحانات القبول.

وفي السياق، نشر موقع أخبار إسرائيل أن جهاز الموساد يقوم حالياً بتوظيف وجوه جديدة.

الموقع الذي يقول إنه حصل على معلومات حصرية عن عملية الاختيار والتوظيف ذكر نقلاً عن مسؤول في الجهاز أن باب التقدم مفتوح لجميع الإسرائيليين، مع التشديد على أن "علينا نحن التحقق من شخصية المتقدم ومستواه وقواه العقيلة" مضيفاً أن "عملية التحقيق قد تمتد لأشهر".

أما دورات التأهيل فتستمر سنة كاملة وتشمل رحلات إلى الخارج.

ويضيف الموقع أن المتقدم يجب أن يبدي قدرات عقلية وذكائية عالية، شجاعاً، في كل الظروف و"صاحب شخصية قيادية بوسعه التحرك في أكثر الظروف فوضوية".

كذلك يطلب الموساد من المنتسبين الجدد أن يكونوا "ماهرين يدويا" وبوسعه الاستمرار في العمل بهدوء في شروط قاسية.

هذا وعمليات التوظيف لصالح الموساد ليست سرا، إذ نجد إعلانات لذلك على الفيسبوك علاوة على صفحة خاصة يجد فيها المهتم تفاصيل عن متطلبات العمل وشروطه.

أما عن الرواتب، فيقول الموقع إن الموساد يدفع جيداً وأن "في كل وظائف الجهاز، الراتب أعلى من راتب أي مهندس أو موظف في الحكومة".