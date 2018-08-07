إسرائيل تجري تدريبات عسكرية في هضبة الجولان المحتل

بعد فشل إسرائيل في التوصل، عبر موسكو، إلى دفع الميليشيا المدعومة من إيران بعيداً عن حدودها على الجانب السوري، قام سلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي بتدريبات على الحدود السورية.

وقد تفقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الثلاثاء التمارين التي يجريها سلاح المدرعات الإسرائيلي في هضبة الجولان المحتل، حيث قال إن "الجيش على أهبة الاستعداد لأي سيناريو ويراقب كل التطورات".

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله: "على الجانب الثاني من الحدود، الجيش النظام السوري لا يكتفي بالاستيلاء على الأراضي السورية كافة، بل يقوم ببناء قوات برية واسعة وجديدة ستعود إلى ما كانت عليه في الماضي وأكثر من ذلك".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى "ارتياح إسرائيل من إعادة الجيش السوري فرض سيطرته على جنوبي سوريا".

وطالب مسؤولون إسرائيليون في الأسابيع الأخيرة، بالتزام سوريا باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 القاضية بإقامة منطقة عازلة على الحدود بين البلدين.

لكن إسرائيل تطلب أيضا بإنهاء ما تسميه "التموضع الإيراني في سوريا"، وبإخراج القوات الإيرانية التي تساند نظام بشار الأسد، من سوريا بشكل كامل.