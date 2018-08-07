الفساد في العراق.. إحالة وزراء على التحقيق مع استمرار الاحتجاجات

أحال رئيس الوزراء العراقي وزراء سابقين ومسؤولين كبار إلى التحقيق للاشتباه بتورطهم في عمليات فساد.

وأوضح مكتب العبادي، في بيان ، اليوم الثلاثاء، أن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، صادق على إحالة عدد من الوزراء السابقين مع مسؤولين كبار إلى هيئة النزاهة خلفية فساد في عقود تشييد مدارس في عدة محافظات"، دون مزيد من التوضيح.

وهيئة النزاهة المرتبطة بالبرلمان معنية بالتحقيق في ملفات الفساد.

ويأتي هذا القرار وسط احتجاجات عارمة تشهدها مدن وبلدات وسط وجنوبي البلاد، ذات الأكثرية الشيعية، منذ ما يقارب الشهر يطالب فيها المحتجون بتحسين الخدمات العامة مثل الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل، إضافة إلى محاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة.

وقد بدأ مئات العراقيين في محافظة البصرة، أمس الاثنين، اعتصاما مفتوحا أمام حقل نفطي، ضمن موجة الاحتجاجات تلك.

رافد الكناني، أحد المتظاهرين، قال في اتصال هاتفي مع الأناضول، إن "المئات من أهالي ناحية عز الدين سليم شمالي البصرة بدأوا اليوم اعتصاما مفتوحا".

وأوضح أنهم "نصبوا خياما أمام مدخل حقل غرب القرنة 2 (الذي تتولى شركة لوك أويل الروسية تطويره)".

وأضاف الكناني أن "المعتصمين أبلغوا قوات الأمن المسؤولة عن الحقل عدم انسحابهم من المكان حتى تستجيب الحكومة الاتحادية لمطالبهم الخاصة بتوفير وظائف في الحقول النفطية، وتنفيذ مشاريع خدمية في الناحية".

ويأتي هذا الاعتصام في وقت ما يزال فيه المئات يعتصمون أمام حقل "غرب القرنة 1"، وتديره شركة أكسون موبيل الأمريكية.

والبصرة هي مهد احتجاجات شعبية متواصلة منذ 9 تموز/ يوليو الماضي في محافظات وسط وجنوبي العراق، ذات الغالبية الشيعية. حيث تتركز مطالب المحتجين حول تحسين الخدمات العامة، مثل الكهرباء والماء، وتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد المستشري.

ويحتج المتظاهرون قرب حقول ومنشآت النفط للضغط على المسؤولين لتوظيفهم في شركات النفط، التي تعتمد غالبا على أيدي عاملة أجنبية.

ويأتي العراق في المركز 169 بين 180 دولة على مؤشر الفساد الذي تنشره منظمة الشفافية الدولية. بينما هو ثاني أكبر منتج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ويتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع الخام، لكن الحكومات العراقية لا تزال عاجزة عن توفير الخدمات الأساسية للسكان.