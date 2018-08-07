بحيرة "ديبسيز" التركية.. متعة المياه الباردة في حراراة الصيف المرتفعة

تستقطب بحيرة "ديبسيز" بولاية أنطاليا السياحية جنوب غربي تركيا، السياح المحليين والأجانب، الراغبين بالاستمتاع بمياهها الباردة في أجواء الصيف الحار.

وتقع البحيرة على ارتفاع 1702 مترا فوق سطح البحر، في قضاء ""أق ساكي" التابع لأنطاليا المطلة على البحر الأبيض المتوسط.

وعلاوة على مناظرها الطبيعية الخلابة، تعد البحيرة متنفسا لأهالي المنطقة والسياح، للترويح عن أنفسهم والاستمتاع بالهواء اللطيف والمياه الباردة، مع ارتفاع درجات الحرارة.

كما تشد البحيرة أنظار هواة التصوير الذين يقومون بالتقاط الصور، إلى جانب الصيادين الذين يلجأون لصيد الاسماك.

وقال الزائر أرجان جينار: "على عكس معظم الناس الذين يقصدون شواطئ البحر لقضاء العطلة وللتخفيف من شدة الحرارة المرتفعة، فإنني استمتع كثيرا من زيارة بحيرة ديبسيز والسباحة في مياهها الباردة".