تيمور جنبلاط يبحث في موسكو سبل حماية دروز سوريا

أجرى تيمور جنبلاط، نجل الزعيم الدرزي البارز وليد جنبلاط، مباحثات في موسكو تناولت أوضاع طائفة الدروز في سوريا و"سبل حمايتهم وتجنيبهم مخاطر ومآس يحاول النظام السوري الزج بهم فيها"، وفق ما جاء في بيان صادر عن مكتب جنبلاط، أمس.

زيارة النائب اللبناني إلى موسكو تأتي "بعد الاعتداء الذي نفذه تنظيم داعش في محافظة السويداء واختطافه عددا من الأهالي".

ووصل جنبلاط إلى موسكو الجمعة على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني للقاء مسؤولين في روسيا بعد بعد سلسلة تفجيرات تبناها تنظيم داعش الإرهابي في السويداء ومقتل العشرات من الدروز.

وآنذاك، اتهم وليد جنبلاط النظام السوري بتدبير تلك التفجيرات انتقاما من الدروز لرفضهم القتال مع النظام ضد المدنيين السوريين.



ووفق البيان الصادر أمس عن مكتب تيمور جنبلاط، فقد التقى خلال الزيارة نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف.

واعتبر أن اللقاء كان "فرصة لتأكيد العلاقة التاريخية والصداقة المستمرة مع الدولة الروسية التي جمعتنا بها نضالات مشتركة وتاريخ نضالي نعتز به".

وأضاف جنبلاط: "لقد رأينا الجريمة البشعة والوحشية التي ارتكبها تنظيم داعش في حق الدورز بتسهيل، وربما بإيعاز من النظام السوري الذي يريد ابتزازهم بهذه الهجمات لإعادة تجنيدهم لأجل مخططاته".

وشدد على أنه "يتابع موضوع المختطفين والمختطفات من أهلنا عبر جملة اتصالات وجهود، مؤكدا أنهم لن يألو جهدا في بذل كل ما يمكن لأجل عودتهم سالمين خصوصا بعد الجريمة المروعة التي قام بها المسلحون الأحد في حق الشاب البريء مهند أبو عمار".

يشار إلى أن المفاوضات التي تولتها روسيا من أجل الإفراج عن 36 مدنيا بين نساء وأطفال من محافظة السويداء خطفهم "داعش" أواخر يوليو/تموز الماضي خلال هجوم أوقع أكثر من 250 قتيلاً في السويداء، قد فشلت.