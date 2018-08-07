محافظة عراقية تقرر فصل موظفين حكوميين لاستمرارهم في العمل تحت حكم "داعش"

قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى شمالي العراق، اليوم الثلاثاء، فصل الموظفين ممن هم بدرجة مدير قسم وما فوق من وظائفهم بسبب استمرارهم في عملهم تحت حكم تنظيم "داعش" الإرهابي.

وسيطر"داعش" على ثلث مساحة العراق في شماله وغربه، بين عامي 2014 و2017، واتخذ من مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى، عاصمة له، قبل أن تدحره القوات الحكومية العراقية، بإسناد من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محافظ نينوى، نوفل حمادي السلطان، للأناضول، إنه أقر اليوم على قرار مجلس المحافظة بإعفاء موظفي دوائر نينوى الحكومية من مناصبهم، ممن هم بدرجة مدير قسم فما فوق، ممن استمروا في عملهم تحت حكم "داعش".

ورأى السلطان أن "القرار صائب، ولا يمكن إعطاء فرصة جديدة لكل من تعاون مع التنظيم وقدم له التسهيلات والمساعدة".

وأضاف أن "المحافظة عممت القرار على دوائر الدولة للإسراع في تنفيذه"، دون تحديد عدد من يشملهم القرار.

فيما وصف محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي، قرار الفصل بـ"المجحف".

وتابع النجيفي في تصريحات للأناضول أن "حكومة المحافظة تدق المسمار الأخير في نعش المنظومة الإدارية في نينوى باتخاذ مثل هذا القرار".

ومضى قائلا إن "أولئك الموظفين سيرتهم بيضاء أمام الأجهزة الأمنية، وتحملوا احتلال داعش، ولبوا نداء حكومة بغداد (الاتحادية) لهم بالبقاء في المدينة والاستمرار بمعالجة المرضى وإيصال الماء والخدمات إلى أكثر من مليوني نسمة".

وأضاف النجيفي أن "القرار ظاهره يمثل عقابا لكل من بقي في المدينة أثناء سيطرة داعش، وحقيقته هو التخلص من الموظفين التقليديين الذين يرفضون التماشي مع منظومة الفساد ويضعون أمامها العوائق القانونية".

ودعا المحافظ السابق الجهات الحكومية المعنية إلى "التريث في تنفيذ القرار لمنع إلحاق الضرر بشرائح مجتمعية موصلية كبيرة".