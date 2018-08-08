الجبير: حصلنا على دعم "ثلث البشرية" في الموقف من كندا وندرس إجراءات جديدة

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الأربعاء، إن الرياض حصلت على دعم "ثلث البشرية" في الأزمة مع كندا.

وتأزمت العلاقات بين البلدين إثر دعوة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض إلى الإفراج عمّن أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" الذين تم توقيفهم في المملكة.

وأضاف الجبير، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة السعودية، أن "هذه الأزمة فُرضت علينا بسبب تدخل كندا السافر وغير المقبول في شؤوننا الداخلية".

وأعلنت المملكة تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة مع كندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

واعتبر الوزير السعودي أن الأمر "لا يتعلق بحقوق الإنسان، وإنما يتعلق بأمور أمن الدولة".

وأردف: "نحترم جميع الآراء، ونقبل الانتقادات إذا كانت في محلها، ولكن لا نقبل الاملاءات ولا نقبل التدخل في شؤوننا الداخلية".

واستبعد الجبير أي وساطة في الأزمة الدبلوماسية مع كندا، قائلاً: "لا حاجة لوجود وساطة".

وأوضح أن بلاده تدرس المزيد من الإجراءات ضد أوتاوا، مضيفاً: "كندا ارتكبت خطأ كبيراً (...) والخطأ يجب تصحيحه".

وتابع أن المملكة حصلت في موقفها "على دعم دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء قطر، والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وهذه المنظمات الثلاث تشكل ثلث البشرية".