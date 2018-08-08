السعودية توقف برامج العلاج في كندا وتنقل مرضاها لمستشفيات بدول أخرى

أوقفت الملحقية الصحية السعودية بكندا والولايات المتحدة جميع رحلات العلاج إلى كندا بحسب ما صرح الملحق الصحي السعودي في الولايات المتحدة وكندا فهد بن إبراهيم التميمي.

وأوضح التميمي أنه يجري العمل لنقل جميع المرضى السعوديين من المستشفيات الكندية إلى مستشفيات بدول أخرى.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى تشكيل غرفتي عمليات إحداها رئيسية في مقر وزارة الخارجية بالرياض وأخرى بسفارة المملكة العربية السعودية لدى كندا لمتابعة شؤون المواطنين السعوديين المقيمين من الطلاب ومن يتلقون العلاج في المستشفيات الكندية، لتقديم العون والمساعدة لهم على مدار الساعة، ومتابعة المستجدات، وذلك بعد الإجراءات المتخذة تجاه كندا.

وفجر الاثنين، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصا غير مرغوب فيه"؛ على خلفية ما عدته الرياض "تدخلًا صريحا وسافراً في الشؤون الداخلية للبلاد".

وأعلنت "تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".

كما أعلنت ‏وزارة التعليم السعودية إيقاف برامج الابتعاث والتدريب والزمالة إلى كندا، وإعداد خطة عاجلة لنقل جميع الملتحقين بهذه البرامج إلى دول أخرى.

جاء ذلك في أعقاب دعوة وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، الرياض، إلى الإفراج عمّن أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" تم توقيفهم في المملكة.

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية عن "قلق بلادها العميق" من قرار السعودية طرد سفيرها.

وشددت على أن بلادها ستواصل الدفاع عن حقوق الإنسان دائما بما فيها حقوق المرأة وحرية التعبير على مستوى العالم.

وتبلغ الاستثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ 2006، نحو 6 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأمريكية.