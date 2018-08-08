العفو الدولية تنتقد بشدة استمرار سقوط مدنيين في الرقة في غارات للتحالف الدولي

بعد اعتراف التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا الشهر الماضي بأنه قتل 78 مدنيا آخرين مقارنة بما أعلنه في وقت سابق، نددت منظمة العفو الدولية بتلك الأرقام مطالبة التحالف بمزيد من التحقيق في مقتل المدنيين في الحملة التي بدأت 2017 لإخراج التنظيم الإرهابي من مدينة الرقة السورية.

وقالت المنظمة إن هذه الأرقام هي مجرد "قمة الجبل الجليدي" وإن التحقيق مطلوب لفهم سبب مقتل المدنيين ومن المسؤول عن ذلك، مضيفة أن سكان الرقة يستحقون العدالة والتعويض.

وتابعت العفو الدولية أنها تعتقد أن مئات المدنيين قتلوا وأن التحالف قلل من عدد الضحايا الذين أبلغ عن سقوطهم. ولم يصدر تعقيب على الفور من التحالف.

ونقل البيان عن مستشارة العفو الدولية، دوناتيلا روفيرا قولها إن التحالف يحتاج إلى إعلان "معلومات موثقة ذات معنى" بشأن كيفية اختيار الأهداف في الرقة وكيفية شن الغارات. وأضافت "كيف يمكن للتحالف أن يتجنب في المستقبل تضارب حصيلة القتلى المرتفعة بين المدنيين دون المحاسبة عن الخطأ الذي ارتكب في الرقة."

وكان التحالف قد أعلن في البداية أن حصيلة القتلى بين المدنيين 32 قتيلا في الحملة على الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم داعش. لكن تحقيقا للعفو الدولية نشر في يونيو/ حزيران وبني على شهادة جمعت من سكان الرقة، دفع التحالف الشهر الماضي لإضافة 78 مدنيا لحصيلة القتلى، منهم 49 مدنيا تقول العفو الدولية إنهم من النساء والأطفال.

وانتقدت المنظمة أيضا التقارير الشهرية للتحالف، التي تحدثت فقط عن معلومات عامة بشأن الغارات. وقالت "مثل هذه التفسيرات القاصرة غير كافية على الإطلاق."