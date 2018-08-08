النظام السوري يعلن إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

أعلن النظام السوري، الأربعاء، إصابة أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام، بمرض سرطان الثدي.

وقال حساب رئاسة الجمهورية، التابعة للنظام السوري، عبر "تويتر"، إن أسماء الأسد "تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي اكتشف مبكرا".

وأرفق الحساب الإعلان بصورة لأسماء، وهي في غرفة بمشفى، وإلى جانبها زوجها بشار الأسد.

وتنحدر أسماء من أسرة سورية من الطائفة السنية تدعى "الأخرس" كانت تقيم في منطقة أكتون، غربي لندن.

وتوجد أسماء، منذ 2012، على قائمتين بريطانية وأوروبية لشخصيات من النظام السوري ممنوعة من السفر إلى أوروبا، كما جرى تجميد ممتلكاتها وأصولها.

وتستخدم المرأة حساباتها الرسمية على مواقع "إنستغرام" و"فيسبوك" و"تليغرام" و"تويتر"، للدفاع عن نظام زوجها واتهام الغرب بترويج الأكاذيب.