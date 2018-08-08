كيف تدير المنظومة الأمنية السعودية الحشد الأكبر في العالم؟

وصف مدير قوة أمن الحج والعمرة والطوارىء اللواء محمد بن وصل الأحمدي إدارة أفواج حجاج بيت الله الحرام بأنها مهمة فريدة من نوعها ولا يوجد مثلها فى العالم. وتستعين السلطات السعودية بآلاف الكاميرات المرتبطة بمركز عمليات القوة الخاصة لتأمين الحرم والتي تشكل لقوات اللواء الأحمدي العين التي تبصر بها لإدارة حركة تلك الحشود وضمان سلامة الحجاج لحظة بلحظة خطوة بخطوة.

ويقول الأحمدي ان إدارته تملك القوة الكافية لإدارة الحشود عبر خطط منوعة معدة مسبقاً، وهي جاهزة للتعامل مع أى طارىء وتتابع أى خطر "لا قدر الله حدوثه" للتعامل معه بشكل سريع؛ فهناك أفراد متواجدون فى أي موقع فى الحرم يرصدون كل شيء ومرتبطون بمركز غرفة العمليات التي تعمل على مدار الساعة.

ويشير اللواء الأحمدي خلال حديثه من داخل غرفة إدارة الحشود داخل الحرم المكي إلى انه بفضل الله ورعايته لم تسجل أي حادثة فى المسجد الحرام بفضل الله ثم بسبب الترتيبات والتجهيزات المعدة بترتيب دقيق جدا ووفق خطط محكمة التطبيق.

ويؤكد اللواء الأحمدي أن المسجد الحرام مغطي تماماً بالآف الكاميرات عبر غرفة عمليات تحكم هي الأكبر على مستوى العالم، على الرغم من أنها غرفة مؤقتة، تعمل فيها كل الجهات المختصة الحكومية المعنية للتعامل مع أي طارىء أو حادث لا قدر الله.

من جهته يقول قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء عبد الله بن محمد العصيمي إن قواته تفرض رقابتها الأمنية على كل مواقع المسجد الحرام وتتم متابعة حركة الحشود من كل باب، إذ يطوف حول الكعبة 107 الآف زائر فى الساعة الواحدة يتم رصدهم وعدهم إلكترونياً. وعقب امتلاء صحن المطاف حول الكعبة، يتم نقل الحشود إلى الطابقين الأرضي والأول، وهناك مسار مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، ولضمان سلاسة انتقال الحجاج هناك أبواب مخصصة للدخول لصحن الطواف وأخرى للخروج حتى لا تحدث اي تعارضات ويكون هناك توحيد لحركة الدخول والخروج.

ويشير العصيمي إلى ان قواته تتعامل مع زيادة أعداد الحشود بتوزيع الكثافة عبر مداخل ومخارج لضمان سلامة الحجاج وكل هذه العمليات تتم إلكترونياً، وينبه إلى أن قواته أيضاً تقدم المساعدة لكبار السن والإرشاد والتوجيه للحجاج والمعتمرين.

ويؤكد ان التوسعة الثالثة للحرم المكي أسهمت بشكل كبير فى استيعاب عدد كبير من المصلين.

ويقول الرائد يوسف مسحل الثبيني من مركز القيادة والسيطرة في الحرم إن المركز يدير ويشرف ويراقب كل المشاعر المقدسة فضلا عن إدارة وتنظيم حركة المشاة، موضحا إلى أن توقف أي حشد لثواني محدودة يتسبب فى مشاكل كبيرة وهنا تكمن مهتمتنا في إدارة الحشود بدقة متناهية بفضل من الله.. وقال إنه فى حج العام الماضي حدث توقف متقطع لحركة الحجيج بمشعر منى وتكدس ينذر بالخطر؛ وخلال لحظات تدخلت قوة خاصة ونظمت الحركة في المنطقة وأزالت الخطر والحمد لله.

وللتعامل مع الحشد الكبير في رمي الجمرات يقول الثبيتي إن مركز السيطرة يرصد عدد الحجاج المتواجدين فى جسر الجمرات بشكل مستمر، وهذا الجسر اصبح الآن مكون من خمسة طوابق؛ أحدهم مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، عبر عدهم آلياً وظهورهم عبر رسم بياني في شاشات مركز التحكم والسيطرة وهذا يمنع اي تدافع يمكن قد يحدث. ويشير إلى وجود ضباط طوافة تتلقى أي طلبات من الحجاج سواء شكاوى تنبيهات والاستجابة لها فورياً، حتى إن كان هناك حاج يحتاج إلى بطانية فستوفر له فورا.. ويشير إلى أنه يوجد بالمركز قسم إحصاء يرفع تقارير يومية لتلافي أي أخطاء أو تقصير.

أما العقيد وليد سالم أبو شنب مدير المركز الوطني للعمليات الأمنية (911) وهو المسؤول عن تلقى البلاغات فى المشاعر المقدسة وتصنيفها فيقول إن المركز يتلقى يومياً 45 ألف اتصال حوالى 10% منها بلاغات، ويوجد بالمركز أربعة قاعات كبيرة واحدة لاستقبال بلاغات الرجال وأخرى للسيدات، وثالثة لترحيل البلاغات، ورابعة لإدارة الأزمات.

ويوجد أيضاً مترجمون بالمركز لعدة لغات وينبه إلى ان المركز يعمل على مدار 24 ساعة ويستقبل كل أنواع البلاغات كالحوادث المرورية وبلاغات المطار والدفاع المدني ويتم تحويل جميع البلاغات الى مركز العمليات الأمنية.

ويتكون المركز الوطني للعمليات الأمنية من إدارة العمليات الرئيسة وتضم مندوبين من كافة القطاعات الأمنية وضباط اتصال من وزارتي الدفاع والحرس الوطني لسهولة تلقّي وتمرير المعلومة وكذلك عدد من الإدارات، وهي: إدارة الخطط والمعلومات، إدارة التخطيط للأزمات والكوارث، إدارة الدعم التقني، إدارة المراقبة التلفزيونية، إدارة الشؤون الإدارية وإمارات المناطق. كما تضم غرف العمليات المشتركة وهي الذراع الأمنية للمركز في المناطق وتشمل هذه العمليات جميع الجهات الأمنية والعسكرية والخدميّة في المنطقة وترتبط بالإدارة الرئيسة للعمليات في مقر الوزارة بجميع وسائل الاتصال الحديثة والخطوط الساخنة والعمليات الرئيسة بالرياض أو المشتركة بالمناطق العاملة على مدار 24 ساعة.

ويضيف أبو شنب ان النظام الذي يعمل به المركز من أقوى الأنظمة الإلكترونية لتلقي البلاغات على مستوى العالم، فعند تقديم البلاغ تظهر معلومات المبلغ ومنطقته، وبعد سؤاله عن نوع البلاغ يحول للجهة المختصة خلال ثوانٍ فقط، وتوجد بالمركز كل الجهات المختصة من كهرباء، شؤون صحية، الهلال الأحمر، الحج والعمرة.

ويشير إلى وجود قسم كامل مسؤول عن الحج يتضمن مراقبة تلفزيونية لجميع المشاعر المقدسة، مكة ومنى وعرفات ومزدلفة خلال فترة الحج والعمرة فى رمضان، وينبه إلى ان وزير الداخلية يكون متواجداً على مدار الساعة في المركز خلال موسم الحج لمتابعة سير وتلقى البلاغات.

ويؤكد أبو شنب ان مركز القيادة والسيطرة التابع لأمن الحج والعمرة والطوارىء، مرتبط إلكترونيا بهذا المركز وهناك تنسيق كامل بين جميع الأطراف التي تعمل ضمن منظومة أمنية موحدة.