التحالف العربي: الاستهداف في صعدة اليمنية عمل عسكري مشروع

أعلن التحالف العربي، أن الاستهداف الذي نفذته قواته اليوم الخميس في محافظة "صعدة" شمالي اليمن، "عمل عسكري مشروع".





وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد "تركي المالكي" في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إن "الاستهداف الذي تم اليوم في محافظة صعدة عمل عسكري مشروع".





وأضاف أن العمل العسكري استهدف "العناصر التي خططت ونفذت استهداف المدنيين ليلة البارحة في مدينة جازان وقتلت وأصابت المدنيين".





وأكد "المالكي" أنه تم تنفيذ الاستهداف "بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".





ولفت إلى أن التحالف "سيتخذ كافة الإجراءات ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية من الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران كتجنيد الأطفال والزج بهم في ميدان القتال واتخاذهم كأدوات وغطاء لأعمالهم الإرهابية".





وأكد أن "القادة والعناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق الصواريخ البالستية واستهداف المدنيين سينالون حسابهم وذلك ضمن جهود التحالف لمنع العناصر الإرهابية من الإضرار بالأمن الإقليمي والدولي."



وكان الصليب الأحمر الدولي قد أعلن في وقت سابق اليوم مقتل وإصابة العشرات جراء هجوم استهدف حافلة تقل أطفالاً في منطقة "ضحيان" بمحافظة "صعدة".



واتهم الناطق باسم الحوثيين "محمد عبد السلام" التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالوقوف وراء الحادثة.



ونقلت قناة المسيرة التابعة للحوثيين عن وزارة الصحة الخاضعة للجماعة، أن 39 شخصاً قتلوا وأصيب 51 آخرين، كحصيلة غير نهائية لحادثة استهداف الحافلة وسط سوق ضحيان بصعدة.