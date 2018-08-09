بعد وزير الكهرباء.. الإعفاءات الوظيفية تطال كبار موظفي الكهرباء في العراق

صدر قرار اليوم الخميس، عن رئيس الوزراء العراقي بإعفاء عددٍ من كبار الموظفين في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها لمجاراة مطالبات العراقيين بتحسين الخدمات الأساسية في البلاد.

ويأتي قرار حيدر العبادي هذا بعد كف يد وزير الكهرباء الأسبوع الماضي، على خلفية تردي واقع تجهيز الطاقة الكهربائية، وبالتزامن مع دخول التظاهرات الاحتجاجية في البلاد المنددة بتردي الخدمات وقلة فرص العمل واستشراء الفساد، شهرها الثاني.



وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء أصدر مجموعة من الأوامر تقضي بإعفاء عدد من المدراء العامين في مجموعة من الدوائر بوزارة الكهرباء، منها الاستثمارات والعقود وتوزيع كهرباء بغداد والدائرة الإدارية، إضافة الى تغييرات في دوائر القانونية والتشغيل والتحكم ودوائر أخرى".



وأضح البيان، أن "ذلك تم استنادا الى توجيهات العبادي بإجراء الإصلاحات في وزارة الكهرباء وإعادة هيكلتها بما يخدم مصلحة البلد وابناء الشعب العراقي وتوفير الكهرباء للمواطنين".



وتشهد محافظات البصرة وذي قار والديوانية والمثنى، جنوبي العراق، اعتصامات مفتوحة للمئات من المتظاهرين، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة الاتحادية لمطالبهم المتعلقة بتحسين الخدمات، وتوفير الوظائف.



الاحتجاجات الواسعة بدأت انطلاقا من محافظة البصرة، في 9 يوليو/ تموز الماضي، غداة مقتل محتج في تظاهرة صغيرة بالمحافظة الواقعة أقصى جنوبي البلاد ثم امتدت لاحقا إلى جميع المحافظات الواقعة وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية.