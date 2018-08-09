عشرات القتلى في غارة جوية على حافلة تقل أطفالا في اليمن

قال زعماء قبليون يمنيون إن الغارات الجوية في شمال اليمن استهدفت سوقًا مزدحمة وحافلة، مما أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل، بينهم أطفال، وإصابة 35 آخرين.

فيما قال تلفزيون "المسيرة" الذي يديره الحوثيون إن الغارات تسببت في مقتل 39 شخصاً وإصابة 51، معظمهم من الأطفال.

وأكد يوسف الحضري المتحدث باسم وزارة الصحة التي يسيطر عليها الحوثيون إن أغلب القتلى كانوا دون الخامسة عشرة من العمر.

وأوضح سكان المنطقة أن الحافلة كانت تقل طلابا كانوا في طريقهم إلى مخيم صيفي يوم الخميس عندما وقع القصف قرب سوق ضحيان في محافظة صعدة التي تعد معقلا للحوثيين.

ولم يصدر تعليق فوري من التحالف حول القصف.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على موقع تويتر إن مستشفى تدعمه اللجنة الدولية في المنطقة المذكورة تلقى عشرات القتلى والجرحى.