مقتل أمراة حامل وطفلتها في قصف إسرائيلي على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر اليوم، مقتل ثلاثة أشخاص بينهم امرأة وطفلتها، فيما أصيب 7 آخرون ي قصف للجيش الإسرائيلي على قطاع غزة.



وقد قتل فلسطيني وأصيب 6 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مواقع عدة في قطاع غزة مساء الأربعاء.

فيما أكد مصدر طبي فجر اليوم، مقتل امرأة حامل وطفلتها بقصف استهدف منزلهم في قطاع غزة، بينما أصيب زوجها بجراح.

وكان متحدث عسكري أعلن أن الجيش الإسرائيلي أغار منذ مساء الأربعاء، على 140 هدفا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن فلسطينيين أطلقوا 80 قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل، تم اعتراض 25 منها باستخدام منظومة القبة الحديدية بينما سقطت معظم القذائف في مناطق مفتوحة.

وأشار الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن الجيش نفذ 3 موجات من الغارات على قطاع غزة خلال ساعات الليل وصباح اليوم.

وقال "في ساعات الصباح الباكر أغار الجيش من خلال طائرات حربية على أكثر من 20 هدفا عسكريا في مجمعات عسكرية وفِي معسكرات تدريب تابعة لمنظمة حماس ".

وأضاف "من بين الأهداف المستهدفة مستودعا لتخزين وسائل قتالية ومجمعا يستخدم من قبل القوة البحرية التابعة لحماس بهدف التدريب".

وتابع "كما تم استهداف خمسة مجمعات تدريب ومستودع لتخزين عتاد ومنطقة اجتماع كبار قادة لواء خانيونس في حماس".

ولفت الجيش أنه "حتى اللحظة تم استهداف أكثر من 140 هدفا في التشكيلات الإستراتيجية لمنظمة حماس".