"نواب طبرق" يعتبر سفير إيطاليا في طرابلس "شخصاً غير مرغوب به"

اعتبر مجلس نواب حكومة طبرق الموازية في ليبيا السفير الإيطالي في طرابلس، جوزيبي بيروني، شخصًا "غير مرغوب به"، مطالبا روما بتغييره.

ويأتي بيان المجلس الذي يعد أحد طرفي الصراع في ليبيا ولا يخضع لسلطة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، والتي تتخذ من طرابلس مقراً لها، على خلفية تصريحات أدلى بها "بيروني" لقناة "ليبيا روحها الوطن" (خاصة)، قبل أيام، قال فيها إنه يرفض إجراء انتخابات في ليبيا "بأي ثمن"، متهماً أطرافًا (لم يسمها) بالضغط للتعجيل بها من أجل "الاستيلاء على السلطة".

وأثارت التصريحات ردود فعل رسمية غاضبة؛ إذ اعتبرتها "تدخلًا في الشأن الليبي بنزعة استعمارية".

وطالب بيان "نواب طبرق" روما بالاعتذار إزاء ما اعتبره "إهانة"، محذرًا من تأثير مثل تلك التصريحات على مستقبل العلاقات بين البلدين.