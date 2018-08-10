خريجو الجامعات التركية ينظمون يوما طبيا لأهالي الخان الأحمر شرقي القدس

نظمت جمعية خريجي الجامعات التركية، في فلسطين اليوم الجمعة يوما طبيا لأهالي تجمع الخان الأحمر، شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقدم الأطباء خدمات علاجية في تخصصات "العيون، والباطنية والقلبية، والأذن والحنجرة والنسائية والطب العائلي"، وتم توزيع أدوية مجانية على المراجعين.

وحضر الفعالية وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، ورئيس هيئة شؤون الاستيطان في منظمة التحرير وليد عساف، والقائم بأعمال السفير التركي في القدس أرمان توبجو.

وقال " توبجو": "نحن نقف دوما مع الشعب الفلسطيني وندعم إقامة الدولة الفلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وأضاف "نحن أيضا ضد تهجير سكان الخان الأحمر".

وقال رئيس جمعية خريجي تركيا، محمد مطر، على هامش اليوم الطبي، "نحن هنا اليوم لندعم صمود السكان، من خلال العلاج المجاني وتقديم الأدوية لهم".

وأضاف "أكثر من عشرة تخصصات طبية حضرت اليوم وعاينت عشرات الحالات، في محاولة للتخفيف عن الأهالي".

وينظم الفلسطينيون في "الخان الأحمر" أنشطة متواصلة، للتأكيد على رفضهم لقرار إسرائيلي بهدم التجمع وترحيل السكان.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب (جنوب)، وقد سكنوا بادية القدس عام 1953 إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية.

وتحيط بالتجمع مستوطنات، فهو يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".

ويقوم المشروع، وفق مراقبين فلسطينيين، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت.

ويهدف المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة.