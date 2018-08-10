مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "تحقيق موثوق" في هجوم باليمن

دعا مجلس الأمن الدولي إلى "تحقيق موثوق وشفاف" في هجوم وقع بشمال اليمن وأودى بحياة عدد كبير من المدنيين، وبينهم أطفال.

وورد في بيان صدر عن المجلس في جلسة مغلقة اليوم الجمعة أن مجلس الأمن عبر عن "قلق شديد" إزاء الهجمات الأخيرة في محافظة صعدة "والهجمات الأخيرة الأخرى كافة"، بحسب مسؤول أممي بارز.

لم يشر المجلس إلى المسؤول عن الهجمات، لكن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قال إنه يجري تحقيقا.

وصرحت مندوب بريطانيا الدائم لدى الأمم المتحدة كارين بيرس، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، للصحفيين قائلة "إذا كان هناك تحقيق مقبول وموثوق فإن المجلس سوف يطلب دراسة خطوات تالية في ضوء ذلك ... إذا ثبت أن أي تحقيق يجرى غير موثوق، فسيكون المجلس بوضوح راغبا في مراجعة ذلك".