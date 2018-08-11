النظام السوري يطلق عملية للسيطرة على "جبل التركمان" بالكامل

أطلق النظام السوري وداعموه، عملية على منطقة "جبل التركمان" في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية (شمال)، بغية السيطرة عليه بالكامل.

وشنت قوات النظام وداعميه ليلة الجمعة/السبت هجمات مكثفة، من محورين على "جبل التركمان" الواقع ضمن مناطق "خفض التوتر"، مشيرا إلى مواصلة النظام حشد قواته في المنطقة.

ومنذ شهر يسير النظام السوري والمجموعات الأجنبية الإرهابية المدعومة إيرانيا، دوريات استكشافية في خطوط الجبهة ويحشد قوات بغية السيطرة على "جبل التركمان" بشكل تام.

وفي الأشهر الأخيرة من عام 2015، سيطرت قوات النظام، بإسناد جوي روسي على 85% من "جبل التركمان"، وأجبر نحو 20 ألف من سكانه على اللجوء إلى تركيا.

ويقع "جبل التركمان" ضمن مناطق "خفض التصعيد" التي تم التوصل إليها في مباحثات آستانة في آذار/ مارس من العام الماضي، بين الدول الضامنة تركيا وروسيا وإيران.