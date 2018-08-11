وفاة "عجوز الثورة" شقيقة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات

أعلنت السفارة الفلسطينية بالقاهرة، اليوم السبت، وفاة خديجة شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

وقالت السفارة في بيان، إن "خديجة عرفات شقيقة القائد الرمز الشهيد ياسر عرفات، وافتها المنية صباح اليوم بالقاهرة"، دون تفاصيل أكثر.

وأوضحت السفارة أن جثمان الفقيدة سيصلى عليه بأحد مساجد القاهرة ظهر اليوم ويوارى في مدافن الهلال الأحمر الفلسطيني بالقاهرة.

ونعت السفارة، الفقيدة، مقدمة التعازي والمواساة للشعب الفلسطيني كافة.

وترأست الفقيدة جمعية خيرية لتقديم الخدمات للشعب الفلسطيني منذ عودتها إلى غزة عام 1994، وحضرت إلى القاهرة للعلاج مؤخرا في مستشفى فلسطين قبل وفاتها اليوم، وفق بيان للقنصلية الفلسطينية بالإسكندرية.

ويطلق على خديجة عرفات "عجوز الثورة"، لدورها في تاريخ النضال الفلسطيني، وتبلغ من العمر 86 عاما، وتعد الشقيقة الوحيدة لياسر عرفات وفق تقارير محلية فلسطينية.

وتوفي عرفات عام 2004، عن عمر ناهز 75 عامًا، في مستشفى "كلامار"، العسكري في العاصمة الفرنسية باريس، إثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، عقب حصاره من قبل الجيش الإسرائيلي في مقره بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، لعدة أشهر.