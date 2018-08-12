الأردن.. مقتل ثلاثة "إرهابيين" في ملاحقات أمنية واسعة تخللها اشتباكات وتفجير منزل

اعلنت وزيرة الدولة الاردنية لشؤون الاعلام المتحدثة الرسمية باسم الحكومة جمانة غنيمات الاحد ان ثلاثة "إرهابيين" قتلوا واعتقل خمسة آخرون خلال دهم قوات أمنية لمبنى تحصنت فيه مجموعة يشتبه في ضلوعها في هجوم استهدف دورية أمنية في غرب عمان الجمعة.

وقالت غنيمات في بيان "تم العثور على جثث ثلاثة ارهابيين تحت أنقاض المبنى المنهار" الذي تم دهمه مساء امس السبت في منطقة نقب الدبور في السلط (30 كلم شمال غرب عمان).

وأشارت إلى اصابة أحد عناصر الأمن بجروح، موضحة أن "حالته العامّة حرجة".

وقالت غنيمات إن "عدد الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم خلال عملية الدهم في السلط أرتفع الى خمسة"، بعدما كانت قد أعلنت مساء السبت اعتقال ثلاثة "ارهابيين".

وأوضحت أن "عمليات التمشيط ما زالت مستمرة".

وذكرت مصادر طبية أن 11 شخصا اصيبوا بجروح خلال العملية بينهم عسكريون ومدنيون من سكان المبنى الذي دهمته قوات الأمن في السلط، بينهم مسنون ونساء واطفال.

وكانت وزارة الداخلية الأردنية أعلنت السبت مقتل رجل أمن وجرح ستة آخرين الجمعة في انفجار عبوة ناسفة زرعت أسفل سيارة دورية أمنية مكلفة حماية مهرجان الفحيص الفني في منطقة تحمل الاسم نفسه وتبعد 12 كلم غرب عمان.

وبعيد ذلك، أعلنت غنيمات أن "الاجهزة الامنية المختصة نفذت دهما لموقع خلية ارهابية" في مدينة السلط "بعد الاشتباه في تورطها في حادثة الفحيص الارهابية"

وأوضحت أن "المشتبه فيهم رفضوا تسليم أنفسهم وبادروا بإطلاق نار كثيف تجاه القوة الامنية المشتركة وقاموا بتفجير المبنى الذي قاموا بتفخيخه في وقت سابق ما أدى الى انهيار اجزاء منه خلال عملية الاقتحام".

ويشارك الاردن في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الذي شن ضربات جوية على تنظيم داعش في سوريا والعراق.

وشهد الأردن أربعة اعتداءات دامية في 2016 أدت الى سقوط عدد من عناصر الاجهزة الامنية وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن اثنين منها.

كما اعلنت السلطات احباط مخططات اخرى للتنظيم في البلاد في 2016.