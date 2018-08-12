البحرية الإسرائيلية تعترض قاربا فلسطينيا وتعتقل ٥ صيادين قبالة سواحل غزة

اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، خمسة صيادين فلسطينيين، قبالة شواطئ شمالي قطاع غزة.

وقال نزار عيّاش، نقيب الصيادين في القطاع، لـ"الأناضول":" إن البحرية الإسرائيلية، اعتقلت، 5 صيادين فلسطينيين قبالة شواطئ شمالي غزة، أثناء أداء أعمالهم".

ولم يصدر بيان فوري من الجيش الإسرائيلي حول حادثة اعتقال الصيادين.

ويقول مسؤولون فلسطينيون في غزة، إن قوات الجيش تطلق بشكل شبه يومي نيران أسلحتها تجاه مراكب الصيادين، وتصيب وتعتقل عدداً منهم، بذريعة تجاوزهم منطقة الصيد المسموح بها.

وقلّصت السلطات الإسرائيلية، في يوليو/ تموز الماضي، المساحة المسموح للصيادين الفلسطينيين الصيد فيها، من 9 أميال بحرية إلى 3 أميال فقط.