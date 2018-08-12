بطالة الشباب في فلسطين ترتفع إلى 41% خلال عام 2017

صعدت نسبة بطالة الشباب (15-29 سنة) في فلسطين، إلى 41 % خلال العام الماضي 2017، ارتفاعا من 30.5 % في 2007.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء (حكومي)، في بيان صحفي بمناسبة يوم الشباب العالمي الذي يصادف اليوم، إن معدل البطالة للشباب في الضفة الغربية ارتفع من 25.6 % في 2007، إلى 27.2 % في 2017.

وبوتيرة أسرع، صعدت نسبة بطالة شباب قطاع غزة، إلى 61.2 % في 2017، ارتفاعا من 39.8 % في 2007.

وبلغت نسبة البطالة في صفوف الشباب من خريجي الجامعات، بواقع 55.8 % بين الخريجين من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى.

وبلغت نسبة الشباب من المجتمع نحو 28.2 % (1.37 مليون فرد)، وهو ما يعادل تقريبا ثلث عدد السكان.

ووفق البيانات، فإن 35.3 % من الشباب ملتحقون بالتعليم، بينما انخفضت نسبة الأمية من 1.1 % في 2007، إلى 0.6 % في فلسطين وفق بيانات تعداد 2017.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إلى أن قرابة ثلث الشباب الفلسطيني فقراء، بواقع 29.2 %.