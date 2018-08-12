مقتل 32 وإصابة 45 مدنيًا جراء تفجير في "إدلب" السورية

قُتل 32 وأصيب 45 مدنيًا جراء تفجير كبير وقع اليوم الأحد في مدينة "سرمدا" التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، حسب معلومات أولية.

وقال مصطفى حاج يوسف، مدير الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) بإدلب،، إن التفجير وقع فجر اليوم في منطقة يعيش فيها مهجرون من شمال حمص.

وأكّد أن التفجير أسفر عن مقتل 32 وإصابة 45 مدنيًا على الأقل، فضلًا عن تدمير مبنى مكون من 6 طوابق تعيش فيه أسر مهجرة.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني تمكنت من انتشال جثث 13 مدني من تحت الأنقاض، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة.

وبحسب حاج يوسف، فإن التفجير ألحق أيضًا أضرارًا بمبان وسيارات عدّة في المنطقة.

وتواصل فرق البحث والإنقاذ عملياتها في مكان التفجير الذي بدأت السلطات المحلية تحقيقًا حوله.