إيلون ماسك يعلن تملك الصندوق السيادي السعودي 5% من أسهم "تسلا"

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، إن الصندوق السيادي السعودي (صندوق الاستثمارات العامة)، اشترى 5 بالمائة من أسهم الشركة الأمريكية، المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية.

جاء ذلك، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في خبر عاجل، اليوم الإثنين، لم تشر خلاله إلى قيمة الصفقة.

والأسبوع الماضي، غرد المدير التنفيذي لشركة "تسلا" عبر موقع "تويتر"، قائلا إنه يمكن شراء أسهم الشركة، والتي ستصبح شركة عامة، بسعر 420 دولارا للسهم الواحد.

وكثف الصندوق السعودي صفقاته في مجال التكنولوجيا مؤخرا، إذ ضخ 45 مليار دولار في صندوق "فيجن" التابع لسوفت بنك على مدى خمس سنوات.

كما ضخ الصندوق 3.5 مليار دولار لشراء حصة في شركة سيارات الأجرة عبر تطبيق على الهواتف الذكية "أوبر" في 2016.