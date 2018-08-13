صحيفة: إسرائيل طلبت من واشنطن دعم "أونروا" بغزة دون الضفة

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، في عددها الصادر اليوم الاثنين، إن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة، عدم تجميد الأموال المخصصة لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في غزة، كي لا تتدهور الأوضاع في القطاع ما يؤدي إلى مواجهة عسكرية لا تريدها إسرائيل.

لكن إسرائيل أوضحت أنها لا تمانع وقف الإدارة الأميركية الدعم للخدمات التي تقدمها "أونروا" في الضفة الغربية، بحسب الصحيفة.

وقالت "يسرائيل هيوم" إنها حصلت على معلومات من مصادر مطلعة على الموضوع، أشارت إلى أن الطلب الإسرائيلي قدم للإدارة الأميركية قبل نحو بضعة شهور، ولا يزال قائماً.

ويتعارض هذا الطلب مع الموقف المتوافق عليه مؤخرا بين إسرائيل والإدارة الأميركية من أن "أونروا" التي تتولى رعاية اللاجئين الفلسطينيين تحولت إلى سبب لإدامة قضية اللاجئين الذين صار عددهم أكثر من خمسة ملايين بسبب حصولهم على صفة لاجئ بالوراثة.

وتتفق إسرائيل والولايات المتحدة على ضرورة إنهاء تفويض "أونروا" ونقل مسؤولياتها عن اللاجئين الفلسطينيين إلى وكالات أخرى.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت بداية 2018 انها ستقلص الدعم الذي تقدمه لـ"أونروا"، كما تدرس واشنطن بشكل متواصل طبيعة الدعم الذي تقدمه للوكالة الدولية.

وأدى تراجع الدعم الأميركي بشكل كبير إلى وضع الوكالة الأممية في أزمة مالية خانقة، جراء تجميد 300 مليون دولار من أصل المساعدات الأميركية البالغة 365 مليون دولار.

وحسب "يسرائيل هيوم" يفترض أن تنظر الإدارة الأميركية خلال الأسابيع القادمة من جديد في دعمها لـ"الأونروا" مع الأخذ بعين الاعتبار وجهة النظر الإسرائيلية الأخيرة.

وتقول "أونروا"، إنها قررت عدم تجديد عقود أكثر من 250 من موظفي برنامج الطوارئ (113 في غزة و154 في الضفة)، وإحالة حوالي 900 آخرين للدوام الجزئي حتى نهاية 2018، بسبب الأزمة المالية الخانقة.

وأسست وكالة "أونروا" بموجب قرار صادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 كانون الأول 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.