العبادي يتوجه إلى أنقرة على رأس وفد حكومي لبحث عدد من الملفات المشتركة

توجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية يبحث خلالها عددا من الملفات المشتركة بين الطرفين وتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان صحفي، إن "رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي توجه، اليوم، إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد حكومي".

وأضاف البيان أنه "سيتم خلال الزيارة (التي لم يحدد مدتها) بحث تعزيز التعاون بين البلدين وبحث عدد من الملفات التي تتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة".

وأمس، قال بيان أصدره المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، إن العبادي سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان، خلال الزيارة.

وأضاف البيان أنه سيتم عقد لقاءات بين أعضاء الوفد العراقي والمسؤولين الأتراك.

وأوضح أن اللقاءات بين الجانبين التركي والعراقي ستبحث تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.