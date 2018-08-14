بومبيو وبن سلمان يناقشان عددا من قضايا الشرق الأوسط في اتصال هاتفي

ناقش وزير الخارجية الأمريكية، مايك بومبيو، مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عددًا من القضايا التي تهم منطقة الشرق الأوسط، في اتصال هاتفي جرى بينهما، مساء الاثنين.

وأورد بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن "بومبيو شكر ولي العهد على دعم المملكة العربية السعودية لاحتياجات الاستقرار العاجلة في شمال شرقي سوريا".

وأضاف البيان "وشكرها على التزامها مع الحكومة العراقية، وعرضها لمساعدة بغداد في معالجة نقص المياه والكهرباء عن طريق إرسال سفن تحلية المياه، وتوفير وقود الديزل للمولدات غير المتصلة بالإنترنت".

ولفت البيان أن "الطرفين ناقشا دعمهما لوقف إطلاق النار في أفغانستان خلال العيد المقبل، والسلام بأفغانستان على نطاق أوسع".

وأوضح كذلك أن الطرفين "استعرضا عمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن لحل النزاع فيها، إلى جانب غيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".